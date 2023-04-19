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Исполнилось 153 года со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина

Исполнилось 153 года со дня рождения основателя СССР Владимира Ленина. Советский политик и революционер, основатель большевистской партии родился 22 апреля 1870 года в Симбирске (ныне — Ульяновск).

Напомним, в Пскове сегодня пройдет авторская экскурсия «От Ленина до Ленина по улице Ленина», начало в 14.00. Ее проведет начальник методического отдела Псковского музея-заповедника Светлана Хащенко.

Кроме Владимира Ленина, в семье было еще пятеро детей. Учился в Симбирской гимназии. В мае 1887 года его старший брат Александр был повешен за участие в заговоре, который ставил своей целью физическое уничтожение российского царя Александра III, сообщает calend.ru.

После недолгого обучения в Казанском университете Ленин из-за содействия студенческому движению был исключен. В Казани он вступил в марксистский кружок. В Санкт-Петербурге в 1893 году занимался публицистикой, изучал вопросы социал-демократии, политэкономии.

В 1895 году Ленин уехал за границу. Возвратившись, стал основателем партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года Владимир Ленин женился на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих политико-публицистических работ, основные темы которых — материалистическая философия, теория и практика осуществления социалистической революции, построения социализма и коммунизма, политэкономия социализма.

После окончания ссылки в 1900 году он поселяется в Пскове. В сотрудничестве с другими активистами основывается и издается газета «Искра», журнал «Заря». Ленин был одним из организаторов второго съезда РСДРП, составил план работы, устав партии, пытаясь создать новое общество с помощью социалистической революции.

Во время революции 1905-1907 годов Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии, руководство переходит к нему. После третьего съезда РСДРП он готовил восстания и демонстрации. Несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, не прекращал работы, писал новые труды, издавал газету «Правда», укреплял революционные организации. В те годы у него было множество переездов, эмиграций.

После февральской революции 1917 года Ленин вернулся в Россию, выступил с докладом (известным, как апрельские тезисы). Он начал реализовывать план пролетарской революции, возглавил антиправительственное восстание, а после объявления о его аресте ушел в подполье.

На съезде Советов Ленин возглавил новое правительство: СНК – Совет Народных Комиссаров. Он руководил заседаниями, совещаниями. После Октябрьской революции 1917 года заключил мирный договор с Германией, признал независимость Финляндии, основывал Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику военного коммунизма Ленин изменил на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост народного хозяйства, стоял у истоков создания социалистического государства, СССР.

В 1923 году Ленин пишет свои последние работы: «О кооперации», «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше меньше, да лучше», в которых предлагает свое видение экономической политики Советского государства и меры по улучшению работы государственного аппарата и партии. А потом состояние его здоровья резко ухудшилось...

В результате Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки Московской губернии. Тело вождя мирового пролетариата находится в Мавзолее на Красной площади в Москве.

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Помимо этого, 299 лет назад (1724) родился немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант, а 124 года назад (1899) родился русский и американский писатель, переводчик, литературовед Владимир Набоков.