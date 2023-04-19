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Общество

Глава ВЦИОМ Федоров заявил, что фигура Ленина померкла

21.04.2023 08:19|ПсковКомментариев: 0

Фигура Владимира Ленина за 30 лет деконструкции советской версии истории померкла, если к началу перестройки он считался сверхчеловеком планетарного масштаба, то сегодня он стал одним из ряда выдающихся деятелей истории, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Владимир Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю).

«Понятно, что за 30 лет деконструкции советской версии истории нашего государства фигура Ленина так сильно померкла. Если к началу перестройки он считался таким сверхчеловеком, такого планетарного масштаба, человек, который изменил судьбы всего нашего человечества, на вот такую высоту он был поставлен, то сегодня он воспринимается как один из ряда выдающихся наших соотечественников, деятелей истории», - цитирует Федорова РИА Новости.

Он отметил, что также в этом ряду есть Иосиф Сталин, Петр I, Екатерина Великая.

«То есть с такой позиции сверхчеловека он перешел на позицию одного из выдающихся исторических деятелей. Можно сказать, героев нашей истории», - уточнил гендиректор ВЦИОМ.

По словам Федорова, Ленин по-прежнему воспринимается позитивно большинством россиян.

«То есть замазать черной краской Ленина не удалось. И он по-прежнему воспринимается скорее позитивно большинством россиян… Конечно, есть возрастная дифференциация: понятно и предсказуемо молодые люди знают меньше, для них это персонаж что-то типа Ивана Грозного - было давно и неправда, остались только былинные сказания. А для старшего поколения все-таки это историческая личность, о нем знают больше - и думают о нем, и оценивают его скорее позитивно», - сказал он.

Напомним, в 1900 году закончилась сибирская ссылка Владимира Ульянова. Власти запретили ему селиться в крупных городах Империи. С намерением продолжить революционную работу, Ленин выбирает тихий губернский Псков, имеющий ряд преимуществ перед другими провинциальными городами, близость к Санкт-Петербургу, а также к границе со странами Европы, в которых тогда существовала многочисленная радикальная эмиграция из России. Пребывание в Пскове предоставляло неплохие возможности для регулярных контактов со многими подпольными организациями.

В Пскове Ленин прожил 83 дня и первые дни остановился в доме купца Лапотникова по Великолукской улице (ныне улица Советская), а затем, квартировал в доходном доме купца Чернова на бывшей Архангельской улице (современный адрес ул. Ленина, д. 3). На третьем этаже с марта по май 1900 года он снимал  комнату у провизора Карла Лурьи.

В Пскове Ленин активно работал: разработал концепцию будущих печатных органов партии, начал создание корреспондентской сети, проводил совещания по идеологическим и организационным вопросам. Здесь им был составлен "Проект заявления редакции "Искры" и «Зари» - документ, положивший начало революционным марксистским изданиям, первым печатным органам РСДРП, велась подготовка ко II съезду РСДРП.

А апреле 1900 года Ленин нелегально ездил в Ригу для привлечения к изданию «Искры» латышских социал-демократов.

В официальных документах Владимир Ильич Ленин в Пскове числился присяжным поверенным.

Известно, что он сотрудничал со статистическим бюро Псковского губернского земства, которое размещалось в доме дворянского собрания на Великолуцкой улице (ныне улица Советская, 52).

В 1900 году в Пскове началась подготовка к широкому оценочно-статистическому обследованию Псковской губернии. Ленин принимал участие в разработке и составлении программы обследования. После выработки программы статистики разъехались в разные места губернии для обследования. Ленин совершил поездку в Изборск.

19 мая 1900 года пребывание в Пскове будущего вождя мировой революции закончилось, он выехал в Петербург.

Следы жизни в Пскове нашлись в письмах Владимира Ленине: «Я живу здесь ничего себе, часто посещаю библиотеку и гуляю. Гуляю — теперь недурно гулять здесь, и в Пскове (а также в его окрестностях) есть, видимо, немало красивых мест. Купил в здешнем магазине открытые письма с видами Пскова и посылаю три: тебе, Маняше и Анюте».

Краткое пребывание Ленина в Пскове навсегда отразилось на культурной ауре города. Были созданы два музея - Домик «Искры», где проходили совещания по созданию газеты и квартира-музей В. И. Ленина на бывшей Архангельской улице (ныне улица Ленина), где Владимир Ильич снимал комнату. Раньше здесь бывали многочисленные экскурсии, принимали в пионеры. В музеях воссоздан быт того времени, стендовая экспозиция знакомит посетителей с подпольной деятельностью российских социал-демократов начала XX века, сообщается в статье электронной библиотеки «Псковиана».

Теги: #вциом #общество #Ленин #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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