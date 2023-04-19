Общество

Вакансия полицейского открыта в псковском УМВД

Вакансии полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы открыты в УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел», - сообщили в УМВД России по Псковской области.

Заработная плата сотрудника - от 28 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

«Работа эта непростая, ответственная, но почетная. Сотрудники патрульно-постовой службы в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь нашим согражданам и защитить их от противоправных посягательств. Есть немало примеров, когда они, действуя мужественно и самоотверженно, порой, с риском для собственной жизни, спасали людей от верной гибели», - добавили в полиции.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет №32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).