Общество

Туманность Орел в созвездии Змеи запечатлел псковский астрофотограф

Туманность Орел (М16) в созвездии Змеи сфотографировал астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимки он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

«Накопление - всего лишь 30 минут (10 по 3 мин) перед рассветом, ранее помешали деревья. Также в 2.00 велась съемка туманности в созвездии Цефея, пока предварительный результирующий кадр с ночи с 19 на 20 апреля (43 кадра по 4 мин)», - рассказал Петр Митрофанов.

Ранее Петр Митрофанов сфотографировал туманность Лев в созвездии Цефея.