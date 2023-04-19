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Врач назвала причину пробуждения в одно и то же время каждую ночь

Явление, когда человек просыпается в одно и то же время, можно объяснить так называемыми «органными часами». Если человек просыпается в определенное время каждую ночь, независимо от времени сна, то следует обратить на это особое внимание, отметила семейный врач Татьяна Захарова.

«Если вы всегда просыпаетесь в одно и то же время, вам нужно внимательно следить за симптомами», — цитирует эксперта портал «МедикФорум».

Период с 23:00 до 1:00 — пора желчного пузыря, нужно ложиться спать. В этот момент пульс, артериальное давление и уровень кортизола падают, а кожа восстанавливается лучше. Захарова отмечает, что негативное влияние оказывают алкоголь и тяжелая еда перед сном.

«Период с 1:00 до 3:00: печень выводит токсины из организма, поэтому, если человек злоупотреблял алкоголем, то, вероятно, он будет ворочаться в постели. Тут совет — безалкогольные вечера и продукты, которые поддерживают печень в тонусе. Зеленый чай творит чудеса. Период с 3.00 до 5.00: происходит очищение легких — этому процессу может помочь сон с открытым окном. Любой, кто просыпается именно в этот промежуток из-за кашля, должен подумать, как работают его легкие, возможно, проблема в сигаретах или аллергии», – перечислила она.

Период с 5.00 до 7.00: организм уже готовится к пробуждению и подготавливается с помощью выбора кортизола, который также стимулирует кишечник и гонит многих в туалет. Выпив стакан теплой воды, можно поддержать пищеварение и с легкостью начать новый день.

Период с 7.00 до 9.00: организм готов к завтраку. Врачи рекомендуют легкую и теплую еду, такую как, например, овсянка с корицей и фруктами.

Эксперт отметила, что ежедневный стресс, конечно, сказывается на качестве сна. «Органные часы» же могут подсказать человеку, что что-то не в порядке. Однако есть и иные причины, из-за которых люди могут просыпаются в одно и то же время.

Например: