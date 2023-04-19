Общество

План озеленения Пскова на 2023 год предстоит утвердить депутатам на сессии 28 апреля

Очередная сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре 28 апреля в 10.00. Проект повестки дня сессии включает 18 вопросов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города Пскова за 2022 год, внесут изменения в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков»».

Помимо этого, им предстоит утвердить план благоустройства и озеленения территории города на 2023 год, условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2023 года и положение о выявлении и демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на территории Пскова.

Также будут установлены границы ТОСов «улица Ленина, дом №1» и «улица Пушкина, дом №7». Затем парламентарии обсудят установку мемориальной доски И. С. Родниковой.

Кроме того, в повестке сессии есть вопросы о награждении почетной грамотой Псковской городской Думы начальника отдела кадров Псковской стоматологической поликлиники Натальи Белоусовой и заведующего сектором социокультурных программ библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева Централизованной библиотечной системы города Пскова Елены Николаевой.