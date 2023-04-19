Общество

Принять участие в субботнике планируют менее 10% респондентов ПЛН

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что всем горожанам не нужно принимать участие в субботниках. Это следует из опроса, в котором приняли участие 290 человек.

Абсолютное большинство голосующих (55.52%) отметили, что работают и платят налоги в муниципальный бюджет, в связи с чем принимать участие в субботнике они не обязаны. 21.03% респондентов при этом считают, что должны убираться все, но это едва ли осуществимо в сегодняшних реалиях.

Планируют принять участие в субботнике 9.31% участников опроса, они же поддержали идею о том, что уборка должна быть все-таки массовой. 7.24% предложили отправить на субботник тех, у кого есть желание.

5.52% респондентов подчеркнули, что уборка города - это работа муниципальных служб. И лишь 0.69% проголосовавших думают, что к уборке стоит подключать только учащихся и бюджетников.

Напомним, Псковская Лента Новостей проводила схожий опрос год назад, тогда мнения респондентов разделились.

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