Общество

Дочь лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева умерла в 36 лет

Приемная дочь культового рокера Константина Кинчева Мария Кинчева-Панфилова умерла в возрасте 36 лет.

Выяснилось, что к трагическому уходу привели осложнения, связанные с COVID-19, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным источников, у женщины остановилось сердце. Работа этого органа была затруднена, так как ранее организм перенес коронавирус. Инцидент произошел несколько дней назад.

На момент смерти Кинчевой-Панфиловой было тридцать шесть лет. У нее остался двенадцатилетний сын. По предварительной информации, ее отпевание прошло в храме Трех святителей на Кулишах в Москве.

Для близких людей утрата стала потрясением. Они подчеркивали, что дочь известного музыканта была очень верующим человеком — она не злоупотребляла алкоголем.