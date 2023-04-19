Общество

Около двух тысяч школьников приняли участие в неделе профилактики правонарушений в Пскове

Около 2000 псковских школьников приняло участие в неделе профилактики правонарушений несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Совете по молодёжной политике при Псковской городской Думе

.

Фото: Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе

Всю минувшую неделю представители СУ СК по Псковской области, прокуратуры, УМВД города Пскова, Комиссии по делам несовершеннолетних администрации города и Совета по молодежной политике при Псковской городской Думе проводили для обучающихся школ №2, №13, Гуманитарного лицея, лицея №20, №21, №22 занятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних.

По общим подсчетам, участие в мероприятиях приняло около 2000 подростов.

В формате беседы школьников знакомили с их правами и обязанностями, юридической ответственностью, правилами безопасного поведения в повседневной жизни и сети Интернет, а также с последствиями вредных привычек.

С несовершеннолетними обсудили, как может отразиться, на их будущем привлечение к ответственности за совершение административных правонарушений, возраст, с которого подростки привлекаются к административной и уголовной ответственности и что такое профилактический учёт.