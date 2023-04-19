Общество

Судебные приставы напомнили псковичам о «телефоне доверия»

Жители Псковской области могут сообщить о факте незаконных действий со стороны работника управления Федеральной службы судебных приставов, позвонив на «телефон доверия» по номеру 8(8112)333-073. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, он работает в автоматическом режиме круглосуточно.

«Он обеспечивает гласность и открытость деятельности Управления ФССП России по Псковской области. Любой гражданин по "телефону доверия" может сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлениях, о противоправных действиях судебных приставов. Каждое обращение тщательно проверяется, а его конфиденциальность гарантируется», – уточнили в ведомстве.

Также специалисты отметили, что что номер не является справочным. Жители региона могут оставить соответствующее заявление и в интернет-приемной на официальном сайте судебных приставов в разделе «Обращения», написать через портал Госуслуг или направить заявление в письменном виде.