Общество

Дефекты после ремонта исправляют на Могиле Неизвестного солдата в Пскове

Дефекты после ремонта исправляют на Могиле Неизвестного солдата в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Перед майскими праздниками наводим порядок на Могиле Неизвестного солдата. В прошлом году благодаря поддержке губернатора мемориальный комплекс полностью обновили. Однако после зимы вскрылись некоторые дефекты. Сейчас поправляют каменную кладку», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник добавил, что подрядчики сделали подсветку памятника. «Ее проектировал автор монумента Всеволод Смирнов. По замыслу выдающегося архитектора-реставратора, свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе. Но задумка не была реализована. Теперь историческая справедливость восстановлена», - отметил Борис Елкин.