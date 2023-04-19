Общество

Заместитель главного судебного пристава области примет граждан в Печорах

Заместитель главного судебного пристава Псковской области Елена Елисеева проведет личный приём граждан в Печорах 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в отделении судебных приставов Печорского и Палкинского районов, проведёт заместитель главного судебного пристава Псковской области Елисеева Елена Юрьевна», - сообщили в ведомстве.

Время приёма: с 10:00 до 12:00 — по адресу: Печоры, улица Свободы, 25.

«Приём граждан осуществляется без предварительной записи. Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», - добавили приставы.

В ведомстве напомнили, что вход в здание отделения судебных приставов по Псковской области осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.