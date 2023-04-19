Общество

Псковские детсады прогрессивны в теме экологического просвещения — эксперт

Основы экологического мышления необходимо ввести в курс школьного образования. Такое мнение директор экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мне кажется, что для детей нужно вводить обязательный урок в школе, в программу включить это, как природоведение. Пусть это будет не экология, а основы жизни. Гораздо сложнее делать это все через посредников, доносить это через родителей. Пока до них дойдешь, пока достучишься до взрослого, ему объяснишь, а он донесет до своего ребенка. Гораздо проще напрямую воздействовать на детей в школах и в детских садиках. Хотя сады в этом довольно прогрессивны, и сложно найти садик, который банально не собирает крышечки. Практически все это делают», – рассказала Виктория Посадская.

Она отметила, что во многих европейских и азиатских странах привлечение детей к сортировке мусора начинается с очень раннего возраста через мультфильмы и действия детских персонажей.