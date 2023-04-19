Общество

На дефицит врачей в Псковской области влияет близость крупных городов – Александр Котов

Близкая расположенность Псковской области к крупным городам России оказывает влияние на проблему обеспечения учреждений региона медицинскими кадрами. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас действует целый комплекс мер поддержки для медиков. Они сказываются, но кардинально переломить ситуацию не могут. Есть серьезная проблема, как разница в оплате труда медицинских работников в различных регионах. В Псковской области есть своя особенность – с одной стороны, на севере располагаются Санкт-Петербург и Ленинградская область, регионы с достаточно высокой бюджетной обеспеченностью, а с другой стороны – Московская область. В результате получается так, что в нашей стране медики за один и тот же труд получают разную зарплату», – объяснил Александр Котов.

Как уточнил гость студии, внимание на данную проблему обращалось как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Недавно председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко в своем выступлении обратила на это внимание. И сказала о том, что нужно серьезно задуматься на эту тему и думать о том, как выравнивать оплату труда в сфере медицины и образования», – добавил гость студии.