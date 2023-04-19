Общество

Ликвидаторов радиационных аварий вспоминали в Пскове

Жертв чернобыльской катастрофы почтили в Пскове. В годовщину аварии к традиционному месту проведения торжественно-траурного митинга – памятному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля» в Сквере павших борцов пришли ликвидаторы, родственники погибших «чернобыльцев», представители региональных и муниципальных органов власти, федеральных ведомств. Псковское областное Собрания депутатов представил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов, также среди участников митинга был Пётр Алексеенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Памятное мероприятие началось с заупокойной литии в память о жертвах чернобыльской катастрофы, которую отслужил настоятель храма Богоявления Господня с Запсковья отец Виктор. Затем к собравшимся обратились официальные лица – представители областного правительства, регионального парламента, Псковской городской Думы, администрации Пскова.

«26 апреля – день памяти и скорби по всем погибшим в радиационных авариях и катастрофах. Чернобыльская авария была самая масштабная, но, как мы знаем, не единственная. Сегодня мы находимся здесь, чтобы сказать спасибо всем тем, кто самой дорогой ценой – ценой своей жизни писал историю освоения мирного атома. Низкий им поклон от всех нас и вечная память», - поблагодарил ликвидаторов аварии Алексей Севастьянов.

Председатель областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников напомнил, что знак «Псковичам – жертвам Чернобыля» появился в Пскове в 1996 году, и с тех пор в каждую годовщину чернобыльской катастрофы здесь проходит памятный митинг.

«Мы встречаемся и вспоминаем наших коллег, друзей, товарищей, с кем знакомы уже десятки лет. В следующем году наша общественная организация будет отмечать 30-летие. Я хочу поблагодарить всех членов нашей организации и всех людей, причастных к её деятельности, за помощь в решении вопросов социальной защиты всех ликвидаторов атомных аварий», - сказал Михаил Кошурников.

Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания. К памятному знаку возложили Гирлянду славы и цветы.

Напомним, 26 апреля 1986 года произошла авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата является днем памяти о катастрофе и погибших в ней, о героизме работников станции, ликвидаторов, пожарных, медиков и всех людей, причастных к ликвидации последствий аварии.