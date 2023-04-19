Общество

Круглый стол по охране труда прошел сегодня в Пскове

Круглый стол в формате видеоконференции «Изменения законодательства по охране труда в 2023 году» прошел сегодня, 26 апреля в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В нем приняли участие руководители организаций, специалисты по охране труда и члены профсоюза Псковской области.

В качестве спикеров и приглашенных на круглом столе присутствовали представители Государственной инспекции труда, Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов, представители Отделения социального фонда России, специалисты, занимающиеся проведением и обучением специальной оценки условий труда.

Участникам конференции рассказали о последних изменениях в законодательстве по охране труда, особенностях обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ОСФР по Псковской области в 2023 году.

Председатель профсоюзного движения Игорь Иванов поздравил всех участников с наступающим Всероссийским днем охраны труда.

«Профсоюзы большое внимание уделят охране труда. Мы на этой недели с нашими социальными партнерами проводим целый цикл мероприятий в рамках недели охраны труда. Например, сегодня в Доме профсоюзов будет проходить Конференция по охране труда. В целом профсоюзы планируют проводить обучение уполномоченных по охране труда и в этом году будет обучено еще 200 специалистов, тем самым мы снимем нагрузку с работодателей в данном направлении», - отметил Игорь Иванов.