Общество

20 псковичей подготовились к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

20 инструкторов из Псковской области завершили обучение и готовы приступить к работе в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Наши специалисты прошли трёхэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском педуниверситете. Они зарекомендовали себя на высоком уровне и показали хорошие успехи в учёбе. Например, двое наших инструкторов вошли в пятёрку лучших по огневой подготовке из 216 человек», – отметил глава региона.

Все полученные навыки, знания и опыт инструкторы будут передавать школьникам, студентам, а также тем, кто планирует связать свою жизнь с защитой Родины, добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроются в 12 регионах, в Пскове – уже в мае.