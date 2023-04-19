Общество

Александр Борисов: «Диктант Победы» помогает сохранить память о главных событиях истории России

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» проходит на региональных площадках по всей России и за рубежом сегодня, 27 апреля. По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, эта акция помогает сохранять память о главных событиях истории страны.

«"Диктант Победы", организованный "Единой Россией", - одна из самых масштабных акций, задача которой - отстоять незыблемость исторической правды, способствовать формированию твёрдых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне, о значении победы Советского Союза, советского народа над фашистской Германией», - приводит слова Александра Борисова Telegram-канал реготделения РВИО.

Как отметил Александр Борисов, диктант помогает сохранять память о главных событиях истории страны.

«Диктант помогает сохранять память о главных событиях истории нашей страны, которые пытаются исказить и переписать наши оппоненты, в основном, из западных стран. Чтобы умело отвечать на ложь, мы должны знать факты, документы, в том числе и времен Великой Отечественной войны. Диктант будет проходить уже в пятый раз, причем не только во всех регионах России, но и за рубежом, а также онлайн. Я призываю учителей и студентов, школьников и их родителей присоединиться к акции, почувствовать себя частю России и ее славной истории», - продолжил он.

Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. Диктант начнется в 12:00 по московскому времени.