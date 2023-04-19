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Космонавты записали обращение к участникам «Диктанта Победы» с МКС. ВИДЕО

Космонавты Международной космической станции поприветствовали участников Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы», сообщает официальный Telegram-канал партии.

Видео: официальный Telegram-канал «Единой России»

Российский экипаж 69-й экспедиции - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев - с борта МКС пожелал всем участникам успешного написания диктанта.

«"Диктант Победы" - это не только проверка знаний о великих сражениях, поражениях и победах XX века, но и знак уважения и благодарности нашим отцам и дедам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, полководцам и рядовым бойцам. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. Мы должны знать ратную историю своего Отечества, помнить о тех, кто отдал своих жизни за свободу от фашизма и мирное небо», - сказал Дмитрий Петелин.

Напомним, «Диктант Победы» сегодня, 27 апреля, напишут по всей России и в зарубежных странах.

В Псковской области будут открыты 58 площадок для написания «Диктанта Победы».