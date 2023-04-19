Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. Несколько дней назад он с коллегами-медиками вернулся из очередной командировки в зону специальной военной операции. В рамках эфира ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о работе в зоне СВО, а также обсудит вопросы депутатской деятельности.

Евгений Васильев — человек более чем загруженный по основной работе. Он является заместителем главврача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы. Плюс депутатская деятельность. Почему он решил поехать в зону СВО? В какой обстановке там приходилось работать? Какие решенные вопросы есть в его «списке добрых дел» на 6-м депутатском округе? Нужен ли городу дендролог? Будут ли жители 6-го округа участвовать в весеннем субботнике?

Об этом и многом другом — в эфире.