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Общество

Быстрая смена воздушных масс и погоды происходит над Европейской Россией

28.04.2023 07:21|ПсковКомментариев: 0

Быстрая смена воздушных масс и погоды будет происходить над Европейской Россией в ближайший период, сообщает гидрометцентр России.

«Все больше проявляется по-весеннему неустойчивый характер погоды, связанный с возрастанием числа и интенсивности конвективных явлений вследствие продолжающего прогрева земной поверхности и атмосферы, более интенсивного испарения влаги. Дожди будут становиться более кратковременными, но и более интенсивными, местами они будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра», – отметили синоптики.

На западе Европейской России погода будет немного прохладнее, чем в среднем многолетнем. На севере пока еще вполне возможен ночной минус и смешанная фаза осадков, не исключается угроза ночных заморозков в условиях прояснений местами и в средней полосе.

В Северо-Западном ФО в период с 28 апреля по 2 мая пройдут осадки в виде дождя, местами мокрого снега. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ночью 0…5°, в первых числах мая местами до -1°, днем колебания температуры от 8…13° до 11…16°.

Кроме того, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется на юге Псковской области с 28 апреля по 1 мая.

Теги: #прогнозы #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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