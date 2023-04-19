Общество

Свыше тысячи деревьев спилят в Пскове в 2023 году

План благоустройства и озеленения Пскова утвердили на 2023 год. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 10-й сессии сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно плану, в Пскове выполнят капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров, чистку ливневых канализаций, ремонт колодцев согласно графику, ремонт автобусных остановок, благоустройство дворовых территорий и парков.

Кроме того в 2023 году в Пскове уберут аварийные деревья: 1000 в Пскове и 150 на Крестовском шоссе. Работы выполнит «Служба благоустройства города» и УГХ.