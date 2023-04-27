Бобра заметили на реке Пскове в Финском парке. ФОТО

Бобра заметили на реке Пскове в Финском парке, животное было в воде недалеко от плотины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили очевидцы.
Фото здесь и далее: Павел Андронов
Напомним, также бобр живет в реке Ремонтке, которая протекает под городскими улицами в коллекторах и впадает в Пскову.
Помимо этого, ранее сообщалось, что около деревни Мялово Опочецкого района 26 апреля обнаружили мёртвого бобра. Местный житель решил выяснить, не был ли бобр заражен, и направил пробы в лабораторию. Специалисты госветслужбы подтвердили диагноз «бешенство».