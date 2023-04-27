Общество

42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 554 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смог 31 пациент. Умерли из-за коронавируса в регионе 1974 человека.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах:

Псков - 43185/11

Великие Луки - 18452/2

Бежаницкий район - 1663/0

Великолукский район - 2943/0

Гдовский район - 2277/0

Дедовичский район - 3169/1

Дновский район - 1050/0

Красногородский район - 1150/0

Куньинский район - 1091/0

Локнянский район - 1241/0

Невельский район - 5746/1

Новоржевский район - 1391/1

Новосокольнический район - 3357/0

Опочецкий район - 3999/5

Островский район - 6198/7

Палкинский район - 1321/1

Печорский район - 3087/0

Плюсский район - 2043/1

Порховский район - 4689/4

Псковский район - 9939/4

Пустошкинский район - 1633/0

Пушкиногорский район - 1939/2

Пыталовский район - 1955/1

Себежский район - 3049/0

Стругокрасненский район - 2190/0

Усвятский район - 751/1.