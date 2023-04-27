42 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 554 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смог 31 пациент. Умерли из-за коронавируса в регионе 1974 человека.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков - 43185/11
Великие Луки - 18452/2
Бежаницкий район - 1663/0
Великолукский район - 2943/0
Гдовский район - 2277/0
Дедовичский район - 3169/1
Дновский район - 1050/0
Красногородский район - 1150/0
Куньинский район - 1091/0
Локнянский район - 1241/0
Невельский район - 5746/1
Новоржевский район - 1391/1
Новосокольнический район - 3357/0
Опочецкий район - 3999/5
Островский район - 6198/7
Палкинский район - 1321/1
Печорский район - 3087/0
Плюсский район - 2043/1
Порховский район - 4689/4
Псковский район - 9939/4
Пустошкинский район - 1633/0
Пушкиногорский район - 1939/2
Пыталовский район - 1955/1
Себежский район - 3049/0
Стругокрасненский район - 2190/0
Усвятский район - 751/1.