Общество

Появление нового штамма COVID-19 «Арктур» закономерно — доктор медицинских наук

Появление нового штамма коронавируса «Арктур» закономерно, заявил профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов.

«Вирусы постоянно мутируют, это ведь не первый штамм коронавируса, с которым мы столкнулись. И вирусы могут мутировать бесчисленное количество раз, поэтому появление нового штамма закономерно. Раньше мы это постоянно наблюдали на примере вируса гриппа, а коронавирус, как оказалось, не менее склонен к мутациям, чем тот же грипп», - приводит слова профессора RuNews24.

Виктор Краснов подтвердил мнение о том, что коронавирус приобретает характеристики сезонного вируса.

«Инфекция становится сезонной тогда, когда начинают проявляться менее тяжёлые клинические варианты данного заболевания. И сказать о том, что коронавирус приобретает характеристики сезонной инфекции, вполне можно. Сейчас таких тяжёлых клинических вариантов, которые были в начале, их нет», - подчеркнул специалист.