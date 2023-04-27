Общество

Фундамент площадки для кормления уток устанавливают у реки Милевки в Пскове. ФОТО

Работы по благоустройству парка у реки Милевки продолжают в Пскове сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Работы по благоустройству парка стартовали со спила деревьев и кустарников. Рабочие готовят фундамент площадки для кормления уток.

Благоустройством парка занимается ООО «Стройсистема». Подрядной организации предстоит провести подготовительные, демонтажные и общестроительные работы. В числе работ: установка ограждения спортивной площадки, площадки для кормления уток, туалетного модуля. Для тротуаров и дорожек предусмотрено асфальтобетонное покрытие, травмобезопасное покрытие, тротуарная и тактильная плитки.

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Проведут работы по озеленению, установят малые архитектурные формы и элементы индивидуализации, создадут наружное освещение.

Для детей планируется установить карусель, качели-балансиры, маятниковые качели. Кроме того, проведут монтаж игрового комплекса и качели-кольца.

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Работы планируют завершить в конце августа 2023 года.