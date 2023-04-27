Курсы в Центре военно-спортивной подготовки в Псковской области будут бесплатными

Первый поток Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области начнет занятия 11 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Согласно программе, это будут бесплатные трехмесячные курсы с перерывом на летние каникулы. Кто успешно пройдет программу, получит официальный сертификат.
«Сейчас рассматривают предложение, чтобы при поступлении в высших военных учебные заведения такие сертификаты учитывались как военный балл. Инструкторы встречаются с директорами учебных заведений Пскова. В школах и колледжах пройдут встречи, где учащиеся смогут задать вопросы и с разрешения родителей записаться на обучение», - заключил Михаил Ведерников.