Общество

Курсы в Центре военно-спортивной подготовки в Псковской области будут бесплатными

Первый поток Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Псковской области начнет занятия 11 мая. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Пилотная группа начнет занятия по сокращенной программе уже на следующей неделе. Мы обкатаем методику, посмотрим, как она работает и при необходимости скорректируем. К слову, в этой пилотной группе будут заниматься и мои дети. Уверен, им будет интересно и полезно, а мне важно получить обратную реакцию. После этого первый поток начнет занятия 11 мая. Ученики - это ребята от 14 до 18 лет будут заниматься дважды в неделею по два часа. Программа будет включать в себя четыре основных дисциплины: огневая и тактическая подготовка, тактическая медицина, курсы БПЛА, где ребята научатся управлять беспилотниками», - рассказал глава региона.

Согласно программе, это будут бесплатные трехмесячные курсы с перерывом на летние каникулы. Кто успешно пройдет программу, получит официальный сертификат.

«Сейчас рассматривают предложение, чтобы при поступлении в высших военных учебные заведения такие сертификаты учитывались как военный балл. Инструкторы встречаются с директорами учебных заведений Пскова. В школах и колледжах пройдут встречи, где учащиеся смогут задать вопросы и с разрешения родителей записаться на обучение», - заключил Михаил Ведерников.