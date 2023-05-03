Общество

Каждый двадцатый житель Псковской области готов работать по вахте - опрос

Работа вахтовым методом привлекает 5% или более 245 000 российских соискателей – эта доля остается неизменной с прошлого года. Наиболее популярен вахтовый метод среди жителей Чукотского АО: 20,6% местных соискателей указали в своих резюме готовность отправиться на вахту. На втором месте оказался Ямало-Ненецкий АО (18,2% соискателей региона), на третьем - Забайкальский край (17,0%).

По данным сервиса hh.ru, кроме того, сразу четыре субъекта СЗФО (Ненецкий АО, Коми, Архангельская и Мурманская область) вошли в топ регионов с наибольшим числом желающих работать по вахте в 2023 году. В Псковской области за последнее время 4% местных жителей указали, что хотят работать по вахте – это 66 место в общероссийском рейтинге.

В топ-10 самых распространенных среди вахтовиков специализаций вошли водители (7,1% резюме вахтовиков), инженеры-конструкторы (5,0%), машинисты (4,6%), технологи (4,1%), инженеры-механики (3,9%), начальники смен (3,9%), менеджеры по продажам (3,7%), а также инженеры по эксплуатации (3,3%), инженеры ПТО (3,2) и руководители проектов (3,1%).

Чаще всего работу вахтой рассматривают мужчины – на них приходится 82% таких резюме, при этом почти каждое пятое (18%) резюме разместили женщины, желающие работать по вахте. У 60% вахтовиков есть высшее образование, причем около тысячи соискателей имеют статус кандидата наук, а чуть менее сотни – статус докторов наук.