Общество

Демонтированный памятник умершей женщине на себежском кладбище бросили среди других могил

Демонтированный памятник умершей женщине на кладбище в Себежском районе бросили среди других могил. Возмущения по этому поводу высказал подписчик группы «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Вольдемар Кац / «Подслушано в Себеже»

«Зачем старый памятник бросили среди чужих могил? За вами что, кто-то должен убирать? У вас за год так совесть и не проснулась?» - высказал возмущения подписчик сообщества.

Администрация Себежского района в комментариях уточнила, что вывоз мусора с кладбища в деревне Белькино Себежского района запланирован на 29 мая.