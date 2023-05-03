Общество

Псковские пенсионеры могут принять участие в конкурсе по изучению компьютерной грамотности

Стартовал 9-й Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в Сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Конкурс проводится «Социальным фондом России» и ПАО «Ростелеком», также содействие в организации оказывает Координационный центр реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего поколения. По итогам конкурса будет составлен рейтинг самых активных регионов-участников конкурса.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Я — интернет-звезда»,

«Спасибо моему учителю».

Конкурсные работы будут приниматься по 23 октября 2023 года, а итоги конкурса планируется подвести в ноябре-декабре 2023 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурс» и далее пункт «Заявка на участие», приложив свою конкурсную работу в соответствии с номинациями конкурса и две своих фотографии.

За 8 лет с 2015 года участниками конкурса стали более 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России.

Мероприятие проводится целях реализации положений «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», учитывая государственные задачи по повышению качества жизни граждан старшего возраста, обеспечению и поддержке самореализации в современном цифровом обществе, обеспечению права доступа к электронным социальным сервисам и услугам.