Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16%

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Псковской области на 17-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 16,3% и составила 55,89 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 3428 случаев, что ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению на 21,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше – на 14,1%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 52,5% – 1800 случаев.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трех муниципальных образованиях: Псков (90,7 на 10 тысяч населения), Стругокрасненский район (79), Великие Луки (65,3).

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 9,9% и составила 90,73 на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 1897 случаев, что ниже недельного порогового уровня на 13,3%. Недельный эпидемический порог превышен в возрастной группе от 15 и старше в 1,7 раза, 54,39 на 10 тысяч населения, 940 случаев.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов вирусы гриппа составляют 17,6%, из них вирусы гриппа В обнаружены в 100% случаев.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены сезонные коронавирусы – 29,4%, вирусы парагриппа – 17,6%, бокавирусы – 11,8%, аденовирусы – 23,5%.

Количество людей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось на 9 человек (40 человек), 1,2% от количества заболевших.