Общество

Тестовые занятия начались в Центре военно-спортивной подготовки Псковской области

Тестовые занятия начались в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Инструкторы провели уроки практической стрельбы и оказания первой медицинской помощи.

«Пока "обкатываем" различные образовательные модули. Важно, чтобы у инструкторов появился навык работы с детьми и подростками разного возраста, потому что уже с 11 мая начнём обучение школьников. Для пилотного запуска всё прошло на хорошем уровне. Уверен, Центр будет востребован!» - отметил глава региона.

Пока обучение будет организовано в помещениях ПсковГУ на улицах Некрасова, 24 и Льва Толстого, 6.