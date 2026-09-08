В сети без риска: псковичи смогут проверить цифровую грамотность

Совсем скоро псковичи смогут проверить, насколько хорошо владеют цифровыми технологиями. С 11 по 13 сентября пройдет всероссийская акция «ИТ-диктант» — бесплатный онлайн-тест, который поможет оценить навыки цифровой безопасности, работы с информацией, онлайн-платежами и гаджетами.

Мы давно привыкли решать повседневные дела одним нажатием на экран — от оплаты покупок до записи ко врачу. Но постоянное использование смартфона еще не означает, что мы умеем делать это безопасно. На эту проблему обращает внимание начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов:

«Сегодня мы часто путаем бытовую привычку пользоваться смартфоном с реальной цифровой грамотностью. Нам кажется, если мы каждый день совершаем покупки в интернете и пользуемся электронными сервисами, то полностью контролируем процесс. Но цифровой мир и уловки мошенников развиваются очень быстро, поэтому пройти ИТ-диктант — это как регулярный чек-ап здоровья, позволяющий вовремя увидеть свои “слепые зоны”. Сегодня каждому из нас критически важно уметь защищать свои финансы и личные данные, грамотно фильтровать поток информации в сети и уверенно использовать современные государственные сервисы. ИТ-диктант — это не экзамен с оценками, а удобный персональный навигатор, который помогает чувствовать себя в интернете защищенным».

Все 32 вопроса диктанта максимально приближены к реальным повседневным ситуациям. Тестирование охватывает семь ключевых направлений цифровой грамотности: цифровое потребление, финансовые операции и онлайн-покупки, цифровая безопасность и защита личных данных (противодействие мошенникам и фишингу), критическое восприятие и проверка достоверности информации в сети, использование социальных сетей и создание контента, эффективный поиск информации, использование цифровых устройств и работа с российскими государственными онлайн-сервисами.

Чтобы пройти тест, необязательно обладать какими-то специальными знаниями и навыками. Диктант рассчитан на каждого, кто пользуется смартфонами, компьютерами и интернетом.

Задания разделены на несколько уровней сложности: для учеников начальной школы (1–4 классы), стандартный — для широкого круга пользователей, версия для студентов вузов и колледжей и PRO-версия — для тех, кто владеет цифровыми технологиями на продвинутом уровне. Так что принять участие в диктанте можно будет всей семьей — вне зависимости от возраста и глубины знаний.

Всего на выполнение заданий отводится 60 минут, однако обычно участники справляются с ним гораздо быстрее — в среднем прохождение теста занимает от 15 до 30 минут.

Когда все задания будут решены, участники получат детальный разбор своих результатов. Они увидят общую сумму набранных баллов и разбивку по каждому из семи тематических направлений. «Это позволяет наглядно понять, в каких сферах (например, в кибербезопасности или настройке устройств) знаний достаточно, а какие компетенции требуют дополнительного внимания», — пояснили в управлении.

Каждый участник получит персональный электронный сертификат с указанием набранного количества баллов. Школьники и студенты могут добавить его в свое учебное портфолио. Кроме того, участие в диктанте дает шанс выиграть подарки от партнеров мероприятия.

Присоединиться к акции можно прямо из дома — она проходит полностью в онлайн-формате на портале ит-диктант.рф. Регистрироваться заранее не нужно. 11 сентября ровно в 00:00 по Москве на главной странице сайта станет активна кнопка «Пройти тестирование». Достаточно зайти на портал с телефона или компьютера, выбрать подходящий уровень сложности и ответить на вопросы.

Чем больше повседневных дел мы переносим в онлайн, тем важнее понимать, как работать с интернет-сервисами не только быстро, но и безопасно. Так что для псковичей ИТ-диктант станет хорошей возможностью разобраться, в каких цифровых вопросах они уже достаточно компетентны, а какие навыки стоит подтянуть, чтобы уверенно пользоваться современными технологиями и не попадать в опасные ситуации.

Софья Богданова