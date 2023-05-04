Общество

Закон о тишине обсудили в Пскове

Встреча центра председателей МКД и ТОС города Пскова прошла 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра председателей МКД и ТОС.

Фото: пресс-служба центра председателей МКД и ТОС

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Игорь Пограновский ответил на многочисленные вопросы по требованиям к соблюдению закона о тишине в городе Пскове. Он напомнил, что предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в общественных местах (улицах, парках, скверах, придомовых территориях многоквартирных и частных домов), а также на объектах индивидуальной застройки.

«Законом устанавливаются следующие временные рамки, в которых запрещены шумовые воздействия: с 21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни, а также установленные федеральным законодательством праздничные дни. Гражданам за нарушение тишины и покоя в ночные часы грозит штраф от одной до трех тысяч рублей, должностным лицам — от пяти до семи тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличиваться», – рассказал Игорь Пограновский.

Также на площадке центра разъяснили правила перемещения несовершеннолетних подростков без сопровождения взрослых: до 18 лет - с 22.00 до 6.00 (с 1 июня по 31 августа - с 24.00 до 6.00); с 16 до 18 лет с 1 по 30 июня - без ограничений.

Участников проинформировали об активности мошенников и разнообразии применяемых схем вымогания информации и денег, прежде всего, путем общения по телефону. Основная рекомендация в случае сомнительного разговора – немедленно его прекратить.

«Зачастую председатель не может сам быстро определить границы ответственности в решении вопроса правопорядка в доме или на прилегающей территории. В таком случае, можно обратится за разъяснением к депутату городской Думы, юристу Алексею Форшу, который курирует работу Центра. Нужно понимать, что проблема может относиться к компетенции различных органов: администрации города Пскова, Роспотребнадзора, ГБДД, УМВД. Депутат всегда может помочь с разъяснением полномочий органов власти и правильно направить запрос для оказания мер реагирования», – рассказала руководитель Центра председателей МКД и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

Во всех случаях нарушения правопорядка председатель рекомендовала вызывать дежурный наряд полиции.