Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный автополк»

Личный состав управления Росгвардии по Псковской области присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный автополк», которая стала альтернативой традиционному шествию с портретами фронтовиков, в преддверии Дня Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В рамках акции сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии перед выходом на маршруты патрулирования размещают на служебных автомобилях фотографии своих родных и близких - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

К акции могут присоединиться все желающие. С рекомендациями по оформлению портретов и размещению их на личных автомобилях можно ознакомиться на сайте общероссийского общественного движения «Бессмертный полк».