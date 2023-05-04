Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

36 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 698 раз, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.
Избавиться от болезни за сутки смог 61 пациент, всего – 127 439. Умер из-за коронавируса в Псковской области еще один человек, всего - 1977 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков –43237/11
- Великие Луки –18471/10
- Бежаницкий район –1664/0
- Великолукский район –2949/2
- Гдовский район –2277/0
- Дедовичский район –3173/1
- Дновский район –1051/1
- Красногородский район –1150/0
- Куньинский район –1096/0
- Локнянский район –1242/1
- Невельский район –5749/1
- Новоржевский район –1393/0
- Новосокольнический район –3358/0
- Опочецкий район –4010/1
- Островский район –6205/2
- Палкинский район –1322/0
- Печорский район –3090/0
- Плюсский район –2043/0
- Порховский район –4698/0
- Псковский район –9941/0
- Пустошкинский район –1637/0
- Пушкиногорский район –1939/0
- Пыталовский район –1955/0
- Себежский район –3053/4
- Стругокрасненский район –2193/1
- Усвятский район –756/1