Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

36 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 698 раз, сообщается в официальном Telegram-канале правительства области.

Избавиться от болезни за сутки смог 61 пациент, всего – 127 439. Умер из-за коронавируса в Псковской области еще один человек, всего - 1977 человек.

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: