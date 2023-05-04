Общество

«Разговор о важном» провели росгвардейцы в псковской школе

«Разговор о важном» провели росгвардейцы в псковской школе № 11. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия росгвардейцы рассказали учащимся средней школы № 11 о подвигах соотечественников в годы Великой Отечественной войны, о движении «Бессмертный полк» – акции в память о тех, кто воевал на фронтах и приближал Победу в тылу.

Росгвардейцы акцентировали внимание на важности символов Победы - георгиевской ленточки и Знамени Победы.