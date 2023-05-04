Общество

«Марш Балтийских курсантов» пройдет в честь 700-летия Гдова

Военно-исторический поход «Марш Балтийских курсантов», посвященный 700-летию первого упоминания города Гдова в летописи, состоится с 7 по 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Участие в походе примут военнослужащие и юнармейцы отряда «Юнги Флота» имени командующего Чудской военной флотилией капитана первого ранга Н. Ю. Авраамова. Поход пройдет по маршруту: Кронштадт — Санкт-Петербург — Пушкин — Кингисепп- Сланцы — Гдов.

7 мая в Гдове планируется проведение научно-исторической конференции «Гдов через века: летопись воинской славы России». Кроме того, пройдут торжественные мероприятия у памятника Александра Невскому в деревне Кобылье Городище на территории церкви Архангела Михаила и установленной штабом похода 1992 года часовни-реликварии, где хранится оригинальный деревянный резной Поклонный крест.

В Самолве участники похода возложат венки и цветы к памятнику «Александр Невский и его дружина», личный состав пройдет торжественным маршем. 9 мая в поселке Мазиха на месте первого боя береговой роты курсантов ВВМИОЛУ им. Дзержинского под командованием младшего лейтенанта Поздеева состоится отдание воинских почестей, возложение венков и цветов совместно с поисковым отрядом «Неизвестный солдат», ветеранскими организациями и жителями Гдова, а также будут организованы торжественный митинг и концерт, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет в том числе в рамках выполнения плана рабочей группы Общественной палаты Псковской области по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания.