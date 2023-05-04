Общество

Приставы напомнили псковичам об ужесточении штрафов за нарушение правовых предписаний

Вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми ужесточена ответственность участников судебных процессов за неисполнение законных требований судьи или судебного пристава по ОУПДС о прекращении противоправных действий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Федеральным законом от 27 января 2023 года №7-ФЗ "О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" ужесточена ответственность за нарушение правовых предписаний, обеспечивающих нормальное функционирование судебных органов, и установлена повторность как самостоятельный квалифицирующий признак

состава административного правонарушения, предусмотренного статьи 17.3 КоАП РФ», - сообщили в ведомстве.

Частями 1 и 2 данной статьи определено, что размер штрафа за неисполнение законного распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении противоправных действий составляет от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Теперь статья 17.3 КоАП РФ дополнена новой частью 3, которая предусматривает ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2, в виде административного штрафа в диапазоне от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.