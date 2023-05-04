Игровой комплекс в Финском парке Пскова начнут демонтировать 10 мая

Обустройство новой детской площадки началось в Финском парке Пскова. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram
Подрядчик разбирает тротуарную плитку, чтобы уложить новое покрытие. На 10 мая запланирована разборка существующего игрового комплекса.
«Напомню, концепция площадки полностью поменяется. Она станет больше и будет состоять из двух частей для детей разных возрастов. Появятся новые интересные конструкции. Сохранившимся элементам старого комплекса обязательно найдем применение», - отметил Борис Елкин.