Общество

Игровой комплекс в Финском парке Пскова начнут демонтировать 10 мая

Обустройство новой детской площадки началось в Финском парке Пскова. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Подрядчик разбирает тротуарную плитку, чтобы уложить новое покрытие. На 10 мая запланирована разборка существующего игрового комплекса.

«Напомню, концепция площадки полностью поменяется. Она станет больше и будет состоять из двух частей для детей разных возрастов. Появятся новые интересные конструкции. Сохранившимся элементам старого комплекса обязательно найдем применение», - отметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что детскую площадку в Финском парке Пскова обновят до конца мая.

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«Место здесь красивое, сюда любят приходить семьи с детьми. Надеюсь, что после обновления отдыхающих в парке станет еще больше. А за возможность сделать что-то новое спасибо губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову», - добавил градоначальник.