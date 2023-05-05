Общество

Эстафета ко Дню Победы состоялась в Псковском филиале университета ФСИН

Служебно-прикладная эстафета, посвященная 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняли участие команды из числа переменного состава вуза, состоялась в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В соревнованиях, организованных кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки, курсанты состязались на время в беге, переноске раненого и боеприпасов, использовании спецсредств, а также в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

По итогам эстафеты победу одержала команда 31-й учебной группы, курсанты 23-й учебной группы стали вторыми, третье место завоевала команда 21-й учебной группы.

Награждение победителей и призеров соревнований состоится на ближайшем построении личного состава на плацу образовательной организации.