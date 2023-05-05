Общество

Более 140 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса

Победителей регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений объявили в Псковской области. Победителями стали 143 проекта. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок. Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа.

Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 50 млн рублей.

Для участия в конкурсе было представлено около 390 заявок.

Конкурс проектов ТОСов проводится в Псковской области с 2019 года и ежегодно поддержка общественных инициатив только растет. Так, например, по инициативе Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на поддержку проектов ТОС в 2023 году заложено 50 млн рублей, что на 10 млн рублей больше финансирования прошлого года.

Сводный рейтинг проектов здесь>>>