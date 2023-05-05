Общество

Девять новых автомобилей скорой медпомощи получили больницы Псковской области

Девять новых автомашин скорой медпомощи и семь передвижных медицинских комплексов получили районные и межрайонные больницы Псковской области. Ключи от автомобилей губернатор Михаил Ведерников торжественно вручил представителям медицинских учреждений в Пскове сегодня, 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обновить автопарк «скорых» удалось за счет средств федерального бюджета. Они заменят автомобили 2017 года.

«Поздравляю вас с приобретением этих новых передвижных комплексов. Пусть они делают вашу работу комфортнее, а медицинские услуги для наших людей доступнее теперь и в самых отдаленных уголках», - обратился к медицинским работникам Михаил Ведерников.

Автомобили отправятся в Невельский район, Новосоколььический район, Бежаницкий район, Псковскую городскую поликлинику, Псковскую межрайонную больницу, Островскую межрайонную больницу, Пушкиногорскую межрайонную больницу.

Осмотр автомобилей скорой помощи и передвижных медицинских комплексов губернатор провел совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным.