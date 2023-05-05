Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
«Истфакт» Два капитана
Господин Рейтингомер
построй дом своей мечты
Труд без рисков
перерасчет платы за СОИ
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
«Опальное» время
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
новые скверы
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 05.05.2023 11:115 День Победы-2023: как будем праздновать 05.05.2023 19:410 В Изборске спасли запутавшегося в леске лебедя 05.05.2023 19:400 Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая 05.05.2023 19:200 Урок мужества для воспитанников вечерней школы прошел в псковском музее 05.05.2023 18:500 Акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в микрорайоне Любятово 05.05.2023 18:270 «Единая Россия» проводит акцию «Палисадник Победы»
 
 
 
Самое популярное 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 04.05.2023 14:048 Автозаправочную станцию строят на улице Юбилейной в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Девять новых автомобилей скорой медпомощи получили больницы Псковской области

05.05.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Девять новых автомашин скорой медпомощи и семь передвижных медицинских комплексов получили районные и межрайонные больницы Псковской области. Ключи от автомобилей губернатор Михаил Ведерников торжественно вручил представителям медицинских учреждений в Пскове сегодня, 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обновить автопарк «скорых» удалось за счет средств федерального бюджета. Они заменят автомобили 2017 года. 

«Поздравляю вас с приобретением этих новых передвижных комплексов. Пусть они делают вашу работу комфортнее, а медицинские услуги для наших людей доступнее теперь и в самых отдаленных уголках», - обратился к медицинским работникам Михаил Ведерников. 

Автомобили отправятся в Невельский район, Новосоколььический район, Бежаницкий район, Псковскую городскую поликлинику, Псковскую межрайонную больницу, Островскую межрайонную больницу, Пушкиногорскую межрайонную больницу. 

Осмотр автомобилей скорой помощи и передвижных медицинских комплексов губернатор провел совместно с главой города Пскова Борисом Елкиным.

Теги: #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 224 человека
05.05.2023, 19:410 В Изборске спасли запутавшегося в леске лебедя 05.05.2023, 19:400 Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая 05.05.2023, 19:200 Урок мужества для воспитанников вечерней школы прошел в псковском музее 05.05.2023, 19:160 Фестиваль советского быта прошел в Пскове. ВИДЕО
05.05.2023, 19:000 Губернатор острова Бали хочет ввести ограничения для иностранных туристов на 100 лет 05.05.2023, 18:500 Акция «Библиогид по улицам Героев Победы» прошла в микрорайоне Любятово 05.05.2023, 18:490 Юные псковички сыграют в финале первенства СЗФО по футболу 05.05.2023, 18:450 Афишу на майские праздники опубликовал Псковский театр драмы
05.05.2023, 18:360 Михаил Ведерников вместе с семьями военнослужащих посадил «Сад памяти» 05.05.2023, 18:280 Умер известный российский режиссер и клипмейкер Михаил Хлебородов 05.05.2023, 18:270 «Единая Россия» проводит акцию «Палисадник Победы» 05.05.2023, 18:150 Концерт органной музыки пройдет в Пскове 6 мая
05.05.2023, 18:000 Псковские следователи внесли свой вклад в благоустройство воинского захоронения 05.05.2023, 17:590 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП в Куньинском районе 05.05.2023, 17:550 Кого нельзя привлечь к сверхурочной работе, объяснили эксперты 05.05.2023, 17:520 Уроженцу Дедовичского района будет посвящен выпуск телепередачи «Легенды армии»
05.05.2023, 17:511 Псковичей приглашают псковичей отпраздновать День Победы вместе с поэтами и бардами 05.05.2023, 17:500 По снимкам из космоса определяют термоточки лесных пожаров специалисты в Псковской области 05.05.2023, 17:490 Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы составила 92 % 05.05.2023, 17:450 Мошенники получили от псковичей более миллиона рублей
05.05.2023, 17:410 Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском 05.05.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 мая 05.05.2023, 17:341 Дороги ремонтируют в псковском микрорайоне Лепеши 05.05.2023, 17:311 Почти две тысячи человек умерли в Псковской области в январе-феврале
05.05.2023, 17:260 «Дабришутинг»: Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской. ВИДЕО 05.05.2023, 17:250 Девять новых автомобилей скорой медпомощи получили больницы Псковской области 05.05.2023, 17:220 Домик стрельца в Печорах отсканировали с помощью лазерного сканера 05.05.2023, 17:101 Грязь и пыль с улиц Пскова продолжают убирать сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». ФОТО
05.05.2023, 17:060 Вакансия продавца открыта в магазине «Деревня Соловьи» в Пскове 05.05.2023, 17:051 Назначен новый Псковский природоохранный межрайонный прокурор 05.05.2023, 17:030 Первый выпуск программы «Недетский разговор» опубликован в Сети 05.05.2023, 16:590 Владимир Кузь об электросамокатах в городе: Надо инфраструктуру строить, а не запрещать
05.05.2023, 16:560 Более 200 км региональных дорог приведут к нормативу в Псковской области в этом году 05.05.2023, 16:512 Фестиваль советского быта проходит в Пскове. ФОТО 05.05.2023, 16:390 Движение автотранспорта временно ограничат на улице Труда в Пскове 10 мая 05.05.2023, 16:270 ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
05.05.2023, 16:190 Счастливое материнство: обзор-антистресс. ЛОНГРИД 05.05.2023, 16:180 Отборочный этап фестиваля «Локобол-РЖД» пройдет в Пскове 05.05.2023, 16:170 Скончалась старейший сотрудник музея-усадьбы «Михайловское» Людмила Андреева 05.05.2023, 16:150 Блиновская временно приостановила продажу своих курсов
05.05.2023, 16:072 Чем грозит ужесточение правил выдачи ипотеки псковичам? 05.05.2023, 16:030 Опубликована афиша празднования Дня Победы в Пскове 05.05.2023, 15:520 Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» пройдет под Псковом в июле 05.05.2023, 15:500 О преимуществах Единого налогового счета расскажут псковичам
05.05.2023, 15:420 Красный Крест запустил в Псковской области единую платформу для поиска помощников по уходу 05.05.2023, 15:391 Современные штанговые опрыскиватели закупил «Псковавтодор» для борьбы с борщевиком 05.05.2023, 15:230 Названа причина отключения светофоров на Рижском проспекте в Пскове 05.05.2023, 15:200 Противопожарный лесной центр продолжит использование беспилотников в исключительном праве
05.05.2023, 15:140 Минстрой поддержал предложение ЕР о расселении аварийных домов в современные деревянные 05.05.2023, 14:570 «Квартирник»: Певица Kalli о карьере и мошенниках от шоу-бизнеса. ВИДЕО 05.05.2023, 14:431 Инфофокусники, брачные расчеты, взятие Покровской 05.05.2023, 14:400 Природных причин горения лесов в Псковской области практически не бывает – Олег Черней
05.05.2023, 14:322 Светофоры не работают на двух перекрестках в Пскове 05.05.2023, 14:250 Более 140 проектов ТОС стали победителями регионального конкурса 05.05.2023, 14:152 Жители Псковской области стали чаще разводиться 05.05.2023, 14:111 Ушедшего из детского сада трехлетнего мальчика разыскали псковские полицейские
05.05.2023, 14:000 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о работе «Противопожарного лесного центра» 05.05.2023, 13:552 «Лучший» фотограф Пскова получил предупреждение от УФАС 05.05.2023, 13:430 Опубликован график отключения горячей воды в Великих Луках 05.05.2023, 13:350 Пятеро школьников оказались в больнице после отравления газом в Гатчинском районе
05.05.2023, 13:300 Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая 05.05.2023, 13:180 Температурный рекорд 1965 года побит в Пскове ночью 5 мая 05.05.2023, 13:160 В рубель: Ключевая ставка на паузе, стресс для «серого» бизнеса и налоговая несправедливость 05.05.2023, 13:070 Второклассник спас тонущую девочку в Плюссе
05.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей Kalli 05.05.2023, 12:590 Интерес к китайским автомобилям вырос у жителей Псковской области 05.05.2023, 12:500 Псковский музей участвует в международном походе «Наследие» 05.05.2023, 12:410 «Экопром» приглашает водителей на работу в Псков
05.05.2023, 12:340 «Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере. ВИДЕО 05.05.2023, 12:331 Неизвестную ранее конструкцию нашли в церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове 05.05.2023, 12:310 Труд без рисков 05.05.2023, 12:220 Мошенники усилили активность по «продаже горящих туров» - ВТБ
05.05.2023, 12:170 Майский снегопад в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.05.2023, 12:160 Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове и Великих Луках 05.05.2023, 12:070 Концерн «Калашников» начал поставлять новую форму для ВС России 05.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru