Общество

Вакансия продавца открыта в магазине «Деревня Соловьи» в Пскове

Вакансия продавца открыта в магазине «Деревня Соловьи» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«В фирменный магазин "Деревня Соловьи" требуется продавец! Оформление по ТК РФ. Заработная плата от 30 000 рублей», - рассказали в ООО «ПсковАгроИнвест».

В вакансии указаны следующие места работы:

рынок «Нива»

Рижский проспект, 45А.

По вопросам можно обращаться по телефону: 8911-371-8172 (Анастасия).

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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