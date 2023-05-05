Общество

Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая

Обработку территории Изборского музея-заповедника от клещей продлили до 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В связи с градом, который прошёл сегодня в Изборске, аккарицидная обработка Труворова городища, плато над Городищенским озером и деревни Сигово будет производиться 6 мая.

«Обработка от клещей не вредна для человека и животных и не вызывает аллергических реакций, но важно соблюдать некоторые правила при посещении обработанной территории: при прогулке не сходить с тропинок, не сидеть на траве и не трогать травянистый слой руками», - рассказали в музее.