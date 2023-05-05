Общество

Полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера в Опочке

Полицейские со служебными собаками по кличке Шарада Виннер Хунд и Луис Эрни Огни Залива за отыскали потерявшегося в лесу пенсионера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

6 мая в дежурную часть МО МВД России «Опочецкий» поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 73-летний родственник ранним утром 5 мая ушел из дома и не вернулся. На поиски пожилого мужчины незамедлительно выдвинулась группа сотрудников Центра кинологической службы МО МВД России «Опочецкий» в составе младшего инспектора-кинолога прапорщика полиции Игоря Чернышова со служебно-розыскные собакой по кличке Шарада Виннер Хунд, инспектора-кинолога младшего сержанта полиции Виктории Павловой и стажера по должности инспектора-кинолога группы организации деятельности ЦКС Дарьи Козловой с австралийской овчаркой по кличке Луис Эрни Огни Залива.

Немецкая овчарка Шарада Виннер Хунд взяла след и повела полицейских по следу потерявшегося мужчины. В результате в западном направлении от последнего предположительного места пребывания (ночёвки) пропавшего мужчины, его обнаружили. Пенсионера передали родственникам и сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Время поисков пропавшего мужчины составило 35 минут, а территория поисков около 5 километров. Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников полиции и обученным служебно-розыскным собакам мужчина остался жив», – отметили в полиции.