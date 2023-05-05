Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей Псковской области с Днем Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей региона с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
«Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности всем нашим ветеранам: воинам-защитникам, партизанам, подпольщикам, труженикам тыла, которые сокрушили нацизм, отстояли наши свободу и независимость, — продолжил Михаил Ведерников. — Важно сохранить преемственность поколений и память о бессмертном подвиге советского народа».
Губернатор подчеркнул, что нельзя допустить возрождения нацизма, который привел к гибели десятков миллионов мирных граждан. «Важно отстоять миропорядок, основанный на справедливости и безопасности людей», — указал он.
«Мы гордимся нашим Отечеством, чтим память героев прошлого и настоящего. Мы не забудем их имена. Победа всегда будет за нами! С праздником 9 Мая! С праздником Великой Победы!» — добавил Михаил Ведерников.