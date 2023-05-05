Общество

Николай Козловский: 9 мая – священная дата для всех граждан России

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил ветеранов и жителей города с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая – священная дата для всех граждан России. Она объединяет разные поколения жителей страны чувством гордости за героический подвиг нашего народа, одержавшего победу в самой тяжёлой и кровопролитной войне ХХ века. Эта Великая Победа завоёвана в жестоких битвах и сражениях, благодаря беспримерному мужеству и воинской доблести бойцов нашей армии, стойкости партизан и подпольщиков, таланту командиров и самоотверженности тружеников тыла», - отметил Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Настоящим подвигом является разгром крупной группировки войск вермахта в ходе Великолукской наступательной операции конца 1942-го – начала 1943 годов, которая вошла в историю страны под названием «малый Сталинград», продолжил он. «Успех операции стал весомым вкладом в общую Победу многонационального советского народа над фашистской Германией», - подчеркнул глава Великих Лук.

«Жители города воинской славы Великие Луки свято хранят память о героях, освободивших наш город и Отечество от немецко-фашистских захватчиков, о тех, кто отдал жизни в боях с врагом. На примерах их подвигов и трудовой доблести тружеников, восстановивших народное хозяйство города и страны, мы воспитываем подрастающие поколения, - указал он. - Сегодня, когда наша Родина вновь столкнулась с угрозой своей безопасности и российские воины, с честью выполняя задачи специальной военной операции, доблестно сражаются с неонацистами, – основная задача всех патриотов Отечества – отстаивать правду о Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и всемерно поддерживать наших бойцов. Пусть священная память о величайшем героизме поколения победителей всегда объединяет нас в стремлении быть достойными их славы, помогает выстоять в непростых ситуациях и справиться с любыми вызовами».

Николай Козловский поблагодарил ветеранов войны и труда за пример самоотверженного служения Отчизне, пожелал всем жителям города воинской славы Великие Луки крепкого здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, счастья и благополучия. «Добра и процветания Великим Лукам и нашей России!» - добавил глава города.