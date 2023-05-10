Общество

Региональное УФНС зарегистрировало аккаунты в социальных сетях

Узнать новости и зарегистрироваться для участия в вебинарах псковичи могут на страницах УФНС России по Псковской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Следить за новостями УФНС России по Псковской области теперь можно не только через официальный сайт управления, но и через социальные сети. Псковские налоговики зарегистрировали свой аккаунт во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

Любой пользователь соцсетей, открыв страницу «Официальная страница УФНС России по Псковской области», увидит важные новости налогового законодательства, интересные фотоотчеты и актуальные видеосюжеты о деятельности управления.

Кроме того, здесь можно познакомиться с анонсами вебинаров, семинаров, в том числе по вопросам Единого налогового счета, и других мероприятий.

Присоединиться к сообществу налогового органа Псковской области во «ВКонтакте» можно по ссылке. Группа управления в «Одноклассниках» работает по ссылке.

«Рекомендуем следить за сообщениями в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех новостей регионального управления ФНС России», - добавили в ведомстве.