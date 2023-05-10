Общество

Хедлайнеры «Доброго рока 2023» приглашают псковичей на летний гала-концерт. ВИДЕО

Хедлайнеры международного фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023» приглашают псковичей на летний гала-концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Напомним, «Добрый рок 2023» пройдёт с 7 по 9 июля в Палкино, на береговой линии озера Смолинского (координаты: 57.540656, 28.009012).

«В программе фестиваля более 35 групп со всех уголков России, а также стран ближнего зарубежья. Имена многих вы хорошо знаете по выступлениям в турах и фестивалях по всей стране, ротациях на радио и ТВ», - отметили организаторы.

Также на территории организуют автостоянки, палаточные городки, фудкорты и развлечения для всей семьи.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Детям до 12 лет при наличии билетов у родителей предусмотрен свободный проход на мероприятие.

Напомним, 30 мая разыграют десять «синих» билетов на фестиваль «Добрый рок».